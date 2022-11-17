Зеленський призначив нових начальників Управління СБУ у трьох областях

У Тернопільській, Кіровоградській та Житомирській областях було призначено нових начальників Управління Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента Володимира Зеленського.

Згідно з документами, на в Тернопільській області новим начальником Управління СБУ став Василь Дем'янчук. При цьому відповідну посаду в Кіровоградській області обійняв Сергій Кононенко. У Житомирській області на посаду начальника Управління СБУ було призначено Володимира Компаніченка.