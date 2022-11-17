Зеленський призначив нових начальників Управління СБУ у трьох областях
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
У Тернопільській, Кіровоградській та Житомирській областях було призначено нових начальників Управління Служби безпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента Володимира Зеленського.
Згідно з документами, на в Тернопільській області новим начальником Управління СБУ став Василь Дем'янчук.
При цьому відповідну посаду в Кіровоградській області обійняв Сергій Кононенко.
У Житомирській області на посаду начальника Управління СБУ було призначено Володимира Компаніченка.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський призначив нових керівників СБУ у Чернігівській та Херсонській областях.
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