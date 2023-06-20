Зеленский назначил Мельника послом в Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника послом Украины в Бразилии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
"Назначить Мельника Андрея Ярославича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Федеративной Республике Бразилия", - говорится в нем.
Отметим, что недавно правительство Бразилии дало согласие на назначение Мельника послом Украины в стране.
С 2014 по 2022 год Мельник был послом Украины в Германии. Он известен своими резкими заявлениями на должности.
В частности, Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" за косвенный отказ ехать в Киев.
Посол также обвинял в Германию в том, что ей не хватает культуры гостеприимства, поэтому украинские беженцы уезжают из страны.
На фоне скандалов Зеленский уволил Мельника с должности посла Украины в Германии.
После этого Мельник в ноябре 2022 стал заместителем главы МИД Украины.
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