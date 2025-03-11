Кабмин согласовал назначение Калашника главой Киевской ОВА
Кабмин согласовал назначение нового председателя Киевской областной государственной администрации. А именно Николая Калашника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Кабинет Министров Украины принял решение о назначении Николая Калашника на должность председателя Киевской областной государственной администрации.
Это кадровое решение было согласовано во время последнего заседания правительства.
В 2018 году завершил обучение в Национальной академии государственного управления при президенте Украины, где получил квалификацию магистра государственного управления. С 2020 по 2024 год он работал первым заместителем председателя Дарницкой районной администрации.
С 13 декабря 2024 года Николай Калашник стал первым заместителем председателя Киевской областной государственной администрации, а с 1 января 2025 года - временно исполнял обязанности председателя Киевской областной государственной администрации.
Как сообщалось, в ноябре 2024 года Кабинет министров согласовал новых глав Волынской и Закарпатской ОГА. Должности получили Иван Рудницкий и Мирослав Билецкий.
Кроме того, Кабмин уволил заместителя министра обороны.
Ранее мы писали, что Кабмин назначил нового образовательного омбудсмена.
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