Кабмин согласовал назначение Калашника главой Киевской ОВА

Кабмин согласовал назначение нового председателя Киевской областной государственной администрации. А именно Николая Калашника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Кабинет Министров Украины принял решение о назначении Николая Калашника на должность председателя Киевской областной государственной администрации.

Это кадровое решение было согласовано во время последнего заседания правительства.

В 2018 году завершил обучение в Национальной академии государственного управления при президенте Украины, где получил квалификацию магистра государственного управления. С 2020 по 2024 год он работал первым заместителем председателя Дарницкой районной администрации.

С 13 декабря 2024 года Николай Калашник стал первым заместителем председателя Киевской областной государственной администрации, а с 1 января 2025 года - временно исполнял обязанности председателя Киевской областной государственной администрации.