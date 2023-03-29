Шаг на укрепление духовной независимости: Зеленский о ситуации с Лаврой

Переход архимандрита УПЦ МП Авраамия в ПЦУ и его назначение исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской Лавры - это шаг на укрепления духовной независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня еще и сделан шаг на укрепление духовной независимости нашего государства, в защиту нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина - это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы.

"Так - от 91-го года. Так - будет всегда", - подчеркнул президент.