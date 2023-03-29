RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шаг на укрепление духовной независимости: Зеленский о ситуации с Лаврой

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Переход архимандрита УПЦ МП Авраамия в ПЦУ и его назначение исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской Лавры - это шаг на укрепления духовной независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня еще и сделан шаг на укрепление духовной независимости нашего государства, в защиту нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина - это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы.

"Так - от 91-го года. Так - будет всегда", - подчеркнул президент.

Напомним, архимандрит УПЦ Московского патриархата Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и стал исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской Лавры. Авраамий обратился к Блаженнейшему митрополиту Эпифанию с просьбой утвердить его в числе братии в составе монастыря ВТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПЦУ