Крок на зміцнення духовної незалежності: Зеленський про ситуацію з Лаврою

Перехід архімандрита УПЦ МП Авраамія до ПЦУ та його призначення виконуючим обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври - це крок на зміцнення духовної незалежності України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні ще й зроблено крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави, на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Україна - це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи.
"Так - від 91-го року. Так - буде завжди", - наголосив президент.
Нагадаємо, архімандрит УПЦ Московського патріархату Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ та став виконуючим обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври. Авраамій звернувся до Блаженнійшого митрополита Епіфанія з проханням затвердити його в числі братії у складі монастиря ПЦУ.
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