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Эпифаний назначил исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской Лавры

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Среда 29 марта 2023 17:55
Эпифаний назначил исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской Лавры Фото: архимандрит Авраамий (pomisna.info)
Автор: Елизавета Драбкина

Архимандрит УПЦ Московского патриархата Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и стал исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

Авраамий обратился к Блаженнейшему митрополиту Эпифанию с просьбой утвердить его в числе братии в составе монастыря ПЦУ.

В свою очередь, Епифаний благословил отцу Авраамию исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в составе ПЦУ.

Предстоятель ПЦУ также обратился к правительству с просьбой предоставить в пользование украинской Лавре помещение для совершения богослужений, проживания братии и монастырской деятельности. Эпифаний надеется, что государство поможет оградить наместника и монастырь от возможных провокаций со стороны сторонников МП.

Новый наместник Киево-Печерской Лавры уже обратился к братии монастыря. Он отметил, что события, связанные с Лаврой, произошли из-за митрополита Павла (Лебедь) и Синода.

"Вместо диалога - закрытость и угрозы. Вместо осознания необходимости правдиво, искренне и окончательно разорвать подчинение Москве, которая ведет против нас войну, - туманные и половинчатые решения и заявления, которые каждый толкует как желает. Вместо поисков путей единения православных и примирения - разжигание враждебного противостояния", - сказал он.

Авраамий призвал признать новую каноническую реальность существования в Украине Поместной Православной Церкви, которой предоставлен Томос об автокефалии, у которой есть признание Вселенского Патриарха и Поместных Церквей, с канонически избранным Предстоятеля Эпифанием.

"Дорогие отцы и братья! Призываю вас остаться в Лавре в составе Поместной Православной Церкви Украины под омофором Блаженнейшего Митрополита Эпифания. Готов к общению с Вами и стараюсь вместе с вами потрудиться для обновления нашей обители как настоящего монастыря и места духовного обновления для монахов и всех", - добавил он.

РБК-Украина сообщало, что сегодня УПЦ Московского патриархата должен покинуть Киево-Печерскую лавру.

Сотни верующих собирались на последнее богослужение УПЦ МП в Лавре. Они также устроили митинг против выселения наместников.

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