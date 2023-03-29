Шаг на укрепление духовной независимости: Зеленский о ситуации с Лаврой
Переход архимандрита УПЦ МП Авраамия в ПЦУ и его назначение исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской Лавры - это шаг на укрепления духовной независимости Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня еще и сделан шаг на укрепление духовной независимости нашего государства, в защиту нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией", - сказал Зеленский.
Он отметил, что Украина - это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы.
"Так - от 91-го года. Так - будет всегда", - подчеркнул президент.
Напомним, архимандрит УПЦ Московского патриархата Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и стал исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской Лавры. Авраамий обратился к Блаженнейшему митрополиту Эпифанию с просьбой утвердить его в числе братии в составе монастыря ВТО.
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