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Шаг на укрепление духовной независимости: Зеленский о ситуации с Лаврой

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Среда 29 марта 2023 22:50
Шаг на укрепление духовной независимости: Зеленский о ситуации с Лаврой Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Переход архимандрита УПЦ МП Авраамия в ПЦУ и его назначение исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской Лавры - это шаг на укрепления духовной независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня еще и сделан шаг на укрепление духовной независимости нашего государства, в защиту нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина - это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы.

"Так - от 91-го года. Так - будет всегда", - подчеркнул президент.

Напомним, архимандрит УПЦ Московского патриархата Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и стал исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской Лавры. Авраамий обратился к Блаженнейшему митрополиту Эпифанию с просьбой утвердить его в числе братии в составе монастыря ВТО.

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Владимир Зеленский ПЦУ
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