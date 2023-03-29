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Крок на зміцнення духовної незалежності: Зеленський про ситуацію з Лаврою

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Середа 29 березня 2023 22:50
Крок на зміцнення духовної незалежності: Зеленський про ситуацію з Лаврою Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Перехід архімандрита УПЦ МП Авраамія до ПЦУ та його призначення виконуючим обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври - це крок на зміцнення духовної незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні ще й зроблено крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави, на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна - це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи.

"Так - від 91-го року. Так - буде завжди", - наголосив президент.

Нагадаємо, архімандрит УПЦ Московського патріархату Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ та став виконуючим обов’язків намісника Києво-Печерської Лаври. Авраамій звернувся до Блаженнійшого митрополита Епіфанія з проханням затвердити його в числі братії у складі монастиря ПЦУ.

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