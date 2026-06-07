ua en ru
Вс, 07 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский приехал на встречу с тремя лидерами Европы и назвал цель

19:05 07.06.2026 Вс
2 мин
Среди главных тем - как укрепить украинскую ПВО после последних массированных ударов РФ
aimg Валерия Абабина
Зеленский приехал на встречу с тремя лидерами Европы и назвал цель Фото: Владимир Зеленский с лидерами Британии, Франции и Германии (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В программе двусторонние переговоры с премьер-министром Киром Стармером, встреча в формате E3 Украина с президентом и канцлером Германии, а на завтра - аудиенция у короля Чарльза III.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Темы переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Великобританию, где запланированы двусторонние переговоры.

По словам Зеленского, команды уже содержательно поработали над подготовкой всех встреч, теперь ключевые вопросы обсудят и согласуют на уровне лидеров.

"Главное - это наша защита в войне, больше сотрудничества ради безопасности всей Европы в направлении ПВО и наш общий взгляд на дипломатические перспективы. Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной", - подчеркнул президент.

Аудиенция у Чарльза III

Зеленский также сообщил, что на завтра запланирована встреча с королем Великобритании Чарльзом III.

Благодарность союзникам

Глава государства отдельно поблагодарил Соединенное Королевство и других партнеров, которые "реальными шагами помогают нам усиливать защиту жизни и давление на Россию за ее агрессию".

"Россия должна закончить эту свою войну", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в декабре 2025 года Зеленский, Стармер, Макрон и Мерц уже встречались в Лондоне - тогда лидеры трех европейских стран договорились усиливать экономическое давление на Путина и подчеркивали необходимость "справедливого и длительного" мира для Украины.

На этой неделе в Германии заявили о "окне диалога" Европы с РФ по ситуации в Украине. В Берлине отметили, что группа E3 - Германия, Франция и Великобритания - "будет продолжать играть важную роль" в этом процессе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Евросоюз Великобритания
Новости
Стубб назвал 7 фактов, которые доказывают преимущество Украины на поле боя
Стубб назвал 7 фактов, которые доказывают преимущество Украины на поле боя
Аналитика
"Секретная" карта Украины: сможет ли магнитное поле заменить GPS и прогнозировать эпидемии
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Секретная" карта Украины: сможет ли магнитное поле заменить GPS и прогнозировать эпидемии