Зеленский приехал в Польшу

Обновлено 09:26. У Зеленского подтвердили, что президент уже прибыл в Польшу

"Да, президент в Польше, он вместе с первой леди начал свой официальный визит", - сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По его словам, глава государства встретится с президентом и премьером Польши, представителями бизнеса, парламентариями, мэрами пограничных городов, спасателями и волонтерами.

Обновлено 09:15. У Дуды подтвердили приезд Зеленского

"Президент Владимир Зеленский уже пересек границу с Польшей. В 11:00 украинский лидер должен прибыть в президентский дворец, где состоится официальное приветствие", - сообщил руководитель Офиса международной политики президента страны Марцин Пшидач.

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"Президент Украины Владимир Зеленский уже находится в Польше. Сегодня украинский лидер будет разговаривать тет-а-тет с президентом Анджеем Дудой", - передает корреспондент радиостанции.

Указано, что в 11.00 по местному времени президент Анджей Дуда официально поприветствует Зеленского в президентском дворце, где начнется марафон политических консультаций: между главами государств, делегациями, а также министрами в рамках межправительственных консультаций.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский совершит свой первый официальный визит в Польшу с начала полномасштабной войны. Хотя он уже бывал в стране за это период транзитом во время международных поездок, но это не имело статуса официального визита.

Все, что известно о поездке Зеленского в Варшаву - читайте в материале РБК-Украина.

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