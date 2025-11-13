Зеленский приехал на фронт в Запорожской области (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на фронт. В частности, он посетил Ореховское направление в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео и сообщение Зеленского в Telegram.
Президент посетил пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг", которая входит в состав 17-го корпуса и сейчас держит оборону на Ореховском направлении.
"Пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг". Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить воинов за службу и отметить наградами. Сейчас бригада в составе 17-го корпуса ведет оборону на Ореховском направлении. Спасибо за то, что защищаете Украину, держите полосу здесь", - говорится в сообщении.
Во время визита глава государства заслушал доклад об оперативной обстановке на направлении, активности врага и потерь оккупантов.
Вместе с командованием они обсудили меры по усилению защиты Ореховского направления - прежде всего комплектование личным составом, поставки отдельных видов оружия и техники, в частности легкобронированной, а также оснащение подразделений средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Отдельное внимание уделили развитию беспилотных подразделений и масштабированию положительного опыта бригады по применению наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых.
Также обсудили шаги, необходимые для расширения этого практического опыта на других подразделениях.
"Делаем все, чтобы усиливать воинов", - подчеркнул он.
Напомним, 4 ноября стало известно, что Зеленский посетил позиции на Добропольском направлении, где встретился с бойцами 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".
А во вторник, 11 ноября, президент Украины прибыл в Херсон и обратился к украинцам в честь третьей годовщины деоккупации города.
На Запорожском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Украинские подразделения были вынуждены отойти со своих позиций в районе Ровнополье и вблизи населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка в Запорожской области.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщил, что российским оккупантам во время наступления удалось захватить три населенных пункта, еще за два села идут тяжелые бои.