Зеленский приехал в Белый дом на встречу с Трампом

Зеленского по приезду встретил американский президент. Они пожали друг другу руки.

Отметим, что перед этим в Белый дом прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии и Франции Александр Стубб и Эммануэль Макрон.

Также в Белый дом прибыла украинская делегация, которая состоит из главы Офиса президента Андрея Ермака, секретаря СНБО Рустема Умерова, заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы, посла Украины в США Оксаны Маркаровой и заместителя главы ОП Павла Палисы.

Встреча Зеленского и Трампа

Ожидается, что лидеры подробно обсудят условия мирного соглашения и определят дальнейшие шаги по достижению мира в Украине.

По информации BBC, ко встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом должны присоединиться вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

Больше деталей о переговорах - в материале РБК-Украина.

Перед этим Зеленский провел отдельные переговоры со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Обсуждали ситуацию на фронте и координацию возможных совместных дипломатических шагов Украины, Европы и США.