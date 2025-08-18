RU

Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский приехал в Белый дом на встречу с Трампом

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Белый дом, в котором пройдет встреча с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию из Белого дома.

Зеленского по приезду встретил американский президент. Они пожали друг другу руки.

Отметим, что перед этим в Белый дом прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии и Франции Александр Стубб и Эммануэль Макрон.

Также в Белый дом прибыла украинская делегация, которая состоит из главы Офиса президента Андрея Ермака, секретаря СНБО Рустема Умерова, заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы, посла Украины в США Оксаны Маркаровой и заместителя главы ОП Павла Палисы.

Встреча Зеленского и Трампа

Ожидается, что лидеры подробно обсудят условия мирного соглашения и определят дальнейшие шаги по достижению мира в Украине.

По информации BBC, ко встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом должны присоединиться вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

Больше деталей о переговорах - в материале РБК-Украина.

Перед этим Зеленский провел отдельные переговоры со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Обсуждали ситуацию на фронте и координацию возможных совместных дипломатических шагов Украины, Европы и США.

Предпосылки встречи

Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне проходят на фоне встречи американского президента с российским диктатором Владимиром Путиным, прошедшей 15 августа на Аляске.

По данным СМИ, во время саммита Кремль озвучил пакет требований: вывод украинских сил с территорий Донецкой и Луганской областей, отказ от вступления в НАТО, признание Крыма "российским" и смягчение части санкций. Отдельно Москва настаивала на официальном статусе русского языка и свободе деятельности РПЦ в Украине.

Как сообщает Reuters, в ответ российская сторона предлагала "заморозить" линию фронта на юге и вернуть Украине часть захваченных районов в Сумской и Харьковской областях.

