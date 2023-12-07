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Зеленский приедет на инаугурацию президента Аргентины, - СМИ

Буэнос-Айрес, Четверг 07 декабря 2023 16:50
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Зеленский приедет на инаугурацию президента Аргентины, - СМИ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский посетит инаугурацию своего аргентинского коллеги Хавьера Милея. Она состоится уже в воскресенье, 10 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TN.

Как отмечает издание, планы Зеленского приехать в Буэнос-Айрес подтвердили неназванные источники в посольстве Украины.

В TN уточняют, что президент Украины изначально был в списке гостей на инаугурацию, но его приезда не ожидалось.

Журналисты называют такую поездку сильным политическим жестом по отношению к региону, поскольку это может быть первый визит Зеленского в Латинскую Америку с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

При этом приглашение Зеленского на инаугурацию является явным жестом поддержки Украины со стороны Милея. Позиция Аргентины по нашей стране резко меняется после того, как его избрали президентом на ноябрьских выборах.

Милей пригласил президента Украины посетить Аргентину во время телефонного разговора после победы на выборах и предложил, чтобы его страна стала местом проведения возможного регионального саммита по войне.

Что предшествовало

Напомним, в конце ноября в Аргентине прошли президентские выборы, на которых победил звезда TikTok и сторонник США Хавьер Милей.

Он уже открыто заявлял, что поддерживает Украину в войне с Россией. Также Милей решил отказаться от вступления Аргентины в БРИКС, членом которого является страна-агрессор.

Милей уже успел провести с Зеленским телефонный разговор. Украинский президент пригласил его посетить нашу страну.

Более детально о новом президенте Аргентины можете узнать в материале РБК-Украина.

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