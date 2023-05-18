RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский не приедет в Хиросиму на саммит G7, - премьер Японии

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, не поедет в Хиросиму на саммит G7, который состоится 19-21 мая.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Глава японского правительства отметил, что украинский президент будет участвовать во встрече лидеров "Большой семерки" в онлайн-формате в воскресенье, 21 мая.

Также Кисида добавил, что он провел переговоры с президентом США Джо Байденом в Хиросиме. Лидеры договорились о продолжении санкций против России и поддержке Украины.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква допустил, что Зеленский может приехать в Хиросиму на саммит G7 и такое решение зависит от ситуации на фронте.

Также мы писали, что лидеры G7 хотят обсудить проведение мирного саммита по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЯпонияG7Саммит G7