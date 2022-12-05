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В Украине волонтеров будут награждать "золотым сердцем"

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Киев, Понедельник 05 декабря 2022 20:29
В Украине волонтеров будут награждать "золотым сердцем" Фото: в Украине волонтеров будут награждать "золотым сердцем" (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине ввели новую награду для волонтеров. Она исполнена в виде золотого сердца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

"В этом году мы начинаем награждение таким знаком отличия (в виде золотого сердца - ред.). Тех, кто действительно заслуживает. Тех, чье сердце золотое, и именно поэтому они - волонтеры", - написал президент.

По его словам, волонтерские проекты, организации и отдельных людей будут награждать каждый год.

"Люди должны знать, кто оказывает эту помощь для Украины. Люди должны знать, чье сердце дает нам такой результат, за который украинцы благодарны", - добавил Зеленский.

Отметим, 5 декабря по всему миру отмечают Международный день волонтера.

Напомним, ранее стало известно, что украинцы смогли собрать около 600 миллионов гривен на покупку спутника ICEYE.

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Владимир Зеленский волонтери
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