Зеленский поздравил Никушора Дана с победой на выборах президента Румынии

По словам Зеленского, "для Украины, как соседа и друга, важно иметь надежного партнера в лице Румынии, и мы уверены, что именно так и будет".

"Работая вместе, мы можем укрепить и наши страны, и нашу Европу. Мы всегда с большим уважением будем относиться к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый трудный период нашей истории. Дорогие румыны, вы всегда можете рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера. Мы способны преодолеть любые вызовы, если будем едиными и сильными", - написал Зеленский.

Президент добавил, что рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства между "нашими дружественными государствами для их стабильности, безопасности и благополучия".