Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою на виборах президента Румунії

Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з "історичною перемогою на президентських виборах у Румунії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави держави в соцмережі Х.
За словами Зеленського, "для України, як сусіда і друга, важливо мати надійного партнера в особі Румунії, і ми впевнені, що саме так і буде".
"Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу. Ми завжди з великою повагою будемо ставитися до Румунії та її народу, особливо зважаючи на підтримку, яку ми одержали в найважчий період нашої історії. Дорогі румуни, ви завжди можете розраховувати на Україну як на доброго сусіда й партнера. Ми здатні подолати будь-які виклики, якщо будемо єдиними та сильними", - написав Зеленський.
Президент додав, що розраховує на подальший розвиток стратегічного партнерства між "нашими дружніми державами задля їхньої стабільності, безпеки й добробуту".
Чергові президентські вибори в Румунії відбулися у листопаді 2024 року. За підсумками першого туру перемогу тоді здобув ультраправий і проросійський кандидат Келін Джорджеску, хоча напередодні голосування його шанси були не високими.
Згодом румунські спецслужби виявили факти зовнішнього втручання в передвиборчу кампанію Джорджеску з використанням маніпуляцій. З цієї причини у грудні Конституційний суд країни анулював результати першого туру.
На початку травня 2025 року в Румунії було проведено перший тур тепер уже дострокових президентських виборів. За його підсумками, ультраправий кандидат Джордже Сіміон набрав 40,96% голосів, а прозахідний кандидат, чинний мер Бухареста Нікушор Дан, здобув підтримку 20,99% виборців.
В неділю, 18 травня, відбувся другий тур голосування. За підсумками волевиялення громадян, Дан отримав понад 54% голосів, а Сіміон - 45,27%. Таким чином Нікушор Дан стане новим президентом Румунії.
Водночас, Сіміон не згоден з такими результатами, оголосив себе президентом і закликав своїх прихильників у понеділок, 19 травня, виходити на протести по всій країні, щоб "не вкрасти перемогу у румунського народу".
Більш детально про всі тонкощі повторних виборів президента, - читайте в аналітичному матеріалі РБК-Україна.
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