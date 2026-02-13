Зеленский "приоткрыл завесу" первого немецко-украинского завода дронов для ВСУ (видео)

По словам Зеленского, во время визита он принял первый совместно изготовленный ударный дрон и ознакомился с производственной линией. Также состоялся демонстрационный полет беспилотника.

"Это современная украинская технология. Проверенная в бою. Оснащена искусственным интеллектом. Он будет наносить удары, осуществлять разведку и защищать наших воинов", - отметил президент.

Ожидается, что уже в этом году 10 тысяч дронов, произведенных на предприятии, передадут Украине для усиления войска.

Зеленский отметил, что Украина долгое время работала над открытием совместных производственных линий в Европе, и сейчас первый такой завод заработал в Германии.

До конца года планируется открытие еще 10 совместных предприятий по производству украинских дронов.

"Спасибо канцлеру Фридриху Мерцу, правительству Германии, лично министру обороны Борису Писториусу и немецкому народу", - сказал президент.