RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский "приоткрыл завесу" первого немецко-украинского завода дронов для ВСУ (видео)

Фото: Зеленский "приоткрыл завесу" первого немецко-украинского завода дронов для ВСУ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Мюнхене первое немецко-украинское предприятие по производству беспилотников. Он показал первый совместно изготовленный ударный дрон.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства сообщил в своем Telegram, опубликовав видео с производства.

Читайте также: Безопасность ЕС будет держаться на украинских технологиях и дронах, - Зеленский

По словам Зеленского, во время визита он принял первый совместно изготовленный ударный дрон и ознакомился с производственной линией. Также состоялся демонстрационный полет беспилотника.

"Это современная украинская технология. Проверенная в бою. Оснащена искусственным интеллектом. Он будет наносить удары, осуществлять разведку и защищать наших воинов", - отметил президент.

Ожидается, что уже в этом году 10 тысяч дронов, произведенных на предприятии, передадут Украине для усиления войска.

Зеленский отметил, что Украина долгое время работала над открытием совместных производственных линий в Европе, и сейчас первый такой завод заработал в Германии.

До конца года планируется открытие еще 10 совместных предприятий по производству украинских дронов.

"Спасибо канцлеру Фридриху Мерцу, правительству Германии, лично министру обороны Борису Писториусу и немецкому народу", - сказал президент.

 

Производство дронов

Напомним, еще в декабре стало известно, что украинские дроны впервые будут производиться в промышленных масштабах в Европе в рамках новой инициативы "Строй с Украиной".

За реализацию проекта отвечает совместное немецко-украинское оборонное предприятие Quantum Frontline Industries.

Компания должна создать первую в Европе полностью автоматизированную зарубежную промышленную линию по производству беспилотников для Вооруженных сил Украины.

Производственные мощности будут расположены в Германии и будут работать по стандартам НАТО.

Сегодня в Мюнхене советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин во время открытия рассказал первые подробности о запуске завода.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает экспорт дронов в Европу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВойна в Украине