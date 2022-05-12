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Зеленський привітав рішення Фінляндії приєднатися до НАТО

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Фінляндії про вступ до НАТО. Глава держави заявив про повну підтримку з боку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Фінляндії Саулі Нііністе в Twitter.

Зазначається, що сьогодні Зеленський провів телефонну розмову з лідером Фінляндії.

"Я говорив з президентом Зеленським і підтвердив тверду підтримку України з боку Фінляндії. Я поінформував його про кроки Фінляндії до членства в НАТО, і він висловив свою повну підтримку", - заявив Нііністе.

Нагадаємо, що Фінляндія планує сьогодні оголосити про свої плани щодо НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив про повну підтримку Фінляндії і пообіцяв "прискорений процес" членства.

При цьому президент країни Саулі Нііністе різко відповів Росії на погрози, заявивши, що війна в Україні підштовхнула Фінляндію до цього кроку.

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Володимир ЗеленськийФинляндияУкраїнаНАТО