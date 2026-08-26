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Зеленский присвоил Стефанчуку высокий государственый ранг, указ уже подписан

00:19 26.08.2026 Ср
2 мин
Указ вступил в силу 25 августа
aimg Юлия Маловичко
Зеленский присвоил Стефанчуку высокий государственый ранг, указ уже подписан Фото: спикер парламента Руслан Стефанчук (Виталий Носач РБК-Украина)
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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины, что является высшим дипломатическим рангом в стране. Президент Владимир Зеленский уже подписал указ.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Присвоить Руслану Стефанчуку дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла", - говорится в указе.

Согласно закону Украины "О дипломатической службе", ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины является самым высоким в стране.

Чиновник с таким рангом руководит деятельностью посольства Украины, руководителей других зарубежных дипломатических учреждений в государстве аккредитации, а также делегаций Украины, находящихся в этом государстве.

По данным движения "Честно", Руслан Стефанчук является доктором юридических наук, профессором, а также членом-корреспондентом Национальной академии правовых наук Украины.

Чрезвычайный посол второго класса

В указе президента также указано, что чрезвычайным и полномочным послом второго класса стал директор "Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко пр МИД" Геннадий Осташ.

Как сообщали в Министерстве иностарнных дел, Осташ в разные годы занимал должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде и Ливане.

Также он представлял Украину в Международной организации гражданской авиации, был народным депутатом нескольких созывов, в частности возглавлял парламентский комитет по иностранным делам.

Еще Осташ работал в Институте языкознания НАН Украины и возглавлял Международную школу украинистики НАН Украины. С августа 2024 года был внештатным советником министра иностранных дел.

Кадровые изменения в МИД

Как известно, одним из недавних весомых изменений в МИД стало увольнение Ольги Стефанишиной с поста посла Украины в США. Зеленский подписал указ об увольнении 3 августа.

Пока президент не нашел замену Стефанишиной на эту должность.

8 августа экспосол в США Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП. Среди прочего ей инкриминируют злоупотребления властью и незаконное обогаащение.

Уже 13 августа за Стефанишину внесли залог в размере 6 миллионов гривен.

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