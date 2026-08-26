Зеленский присвоил Стефанчуку высокий государственый ранг, указ уже подписан

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины, что является высшим дипломатическим рангом в стране. Президент Владимир Зеленский уже подписал указ.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Присвоить Руслану Стефанчуку дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла", - говорится в указе.

Согласно закону Украины "О дипломатической службе", ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины является самым высоким в стране.

Чиновник с таким рангом руководит деятельностью посольства Украины, руководителей других зарубежных дипломатических учреждений в государстве аккредитации, а также делегаций Украины, находящихся в этом государстве.

По данным движения "Честно", Руслан Стефанчук является доктором юридических наук, профессором, а также членом-корреспондентом Национальной академии правовых наук Украины.

Чрезвычайный посол второго класса

В указе президента также указано, что чрезвычайным и полномочным послом второго класса стал директор "Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко пр МИД" Геннадий Осташ.

Как сообщали в Министерстве иностарнных дел, Осташ в разные годы занимал должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде и Ливане.

Также он представлял Украину в Международной организации гражданской авиации, был народным депутатом нескольких созывов, в частности возглавлял парламентский комитет по иностранным делам.

Еще Осташ работал в Институте языкознания НАН Украины и возглавлял Международную школу украинистики НАН Украины. С августа 2024 года был внештатным советником министра иностранных дел.