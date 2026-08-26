Зеленский присвоил Стефанчуку высокий государственый ранг, указ уже подписан
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины, что является высшим дипломатическим рангом в стране. Президент Владимир Зеленский уже подписал указ.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
"Присвоить Руслану Стефанчуку дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла", - говорится в указе.
Согласно закону Украины "О дипломатической службе", ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины является самым высоким в стране.
Чиновник с таким рангом руководит деятельностью посольства Украины, руководителей других зарубежных дипломатических учреждений в государстве аккредитации, а также делегаций Украины, находящихся в этом государстве.
По данным движения "Честно", Руслан Стефанчук является доктором юридических наук, профессором, а также членом-корреспондентом Национальной академии правовых наук Украины.
Чрезвычайный посол второго класса
В указе президента также указано, что чрезвычайным и полномочным послом второго класса стал директор "Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко пр МИД" Геннадий Осташ.
Как сообщали в Министерстве иностарнных дел, Осташ в разные годы занимал должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде и Ливане.
Также он представлял Украину в Международной организации гражданской авиации, был народным депутатом нескольких созывов, в частности возглавлял парламентский комитет по иностранным делам.
Еще Осташ работал в Институте языкознания НАН Украины и возглавлял Международную школу украинистики НАН Украины. С августа 2024 года был внештатным советником министра иностранных дел.
Кадровые изменения в МИД
Как известно, одним из недавних весомых изменений в МИД стало увольнение Ольги Стефанишиной с поста посла Украины в США. Зеленский подписал указ об увольнении 3 августа.
Пока президент не нашел замену Стефанишиной на эту должность.
8 августа экспосол в США Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП. Среди прочего ей инкриминируют злоупотребления властью и незаконное обогаащение.
Уже 13 августа за Стефанишину внесли залог в размере 6 миллионов гривен.