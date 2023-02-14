Зеленский присвоил десятой отдельной бригаде ВСУ почетное наименование "Эдельвейс"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил десятой отдельной горско-штурмовой бригаде ВСУ почетное наименование "Эдельвейс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
В документе отмечается, что такое наименование было присвоено за примерное выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины личным составом бригады.
Теперь ее полное наименование - "10 горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" сухопутных войск Вооруженных сил Украины".
Стоит заметить, что десятая отдельная бригада была сформирована еще в 2015 году. Ее бойцы выбрали себе наименование "Эдельвейс" в честь цветка. Сейчас же президент присвоил им соответствующее почетное наименование.
Напомним, ранее в сети появилось видео, как минометчики из 10 отдельной штурмовой бригады уничтожают оккупантов.
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