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Зеленський присвоїв десятій окремій бригаді ЗСУ почесне найменування "Едельвейс"

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський надав десятій окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ почесне найменування "Едельвейс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави .

У документі наголошується, що таке найменування було надано за зразкове виконання покладених завдань при захисті територіальної цілісності та незалежності України особовим складом бригади.

Тепер її повне найменування - "10 гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" сухопутних військ Збройних сил України".

Варто зауважити, що десяту окрему бригаду було сформовано ще у 2015 році. Її бійці обрали собі найменування "Едельвейс" на честь квітки. Зараз президент присвоїв їм відповідне почесне найменування.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео, як мінометники з 10-ї окремої штурмової бригади знищують окупантів.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України