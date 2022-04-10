Стало відомо, скільки помилуваних засуджених захищає Україну

З 24 лютого президент України підписав три укази про помилування, завдяки яким 363 засуджених вступили до ВСУ і стали на захист України. Клопотання про бажання служити й зараз продовжують надходити від засуджених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства юстиції України.

Щоб отримати помилування, ув'язнені повинні звернутися в прокуратуру і суд про звільнення з-під варти для служби в збройних силах. Станом на 9 квітня, двоє помилуваних ув'язнених загинули в зіткненнях з російською армією. Один із загиблих представлений до державної нагороди "За мужність" посмертно.