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Стало відомо, скільки помилуваних засуджених захищає Україну

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Київ, Неділя 10 квітня 2022 06:09
Стало відомо, скільки помилуваних засуджених захищає Україну Збройні Сили України (Фото: novynarnia.com)
Автор: Константин Широкун

З 24 лютого президент України підписав три укази про помилування, завдяки яким 363 засуджених вступили до ВСУ і стали на захист України. Клопотання про бажання служити й зараз продовжують надходити від засуджених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства юстиції України.

Щоб отримати помилування, ув'язнені повинні звернутися в прокуратуру і суд про звільнення з-під варти для служби в збройних силах. Станом на 9 квітня, двоє помилуваних ув'язнених загинули в зіткненнях з російською армією. Один із загиблих представлений до державної нагороди "За мужність" посмертно.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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