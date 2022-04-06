Зеленський вручив родині загиблого фоторепортера Макса Левіна орден "За мужність"
Президент України Володимир Зеленський вручив родині вбитого російськими окупантами фоторепортера Макса Левіна державну нагороду - орден "За мужність".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Президента України Володимира Зеленського.
"Передав орден "За мужність" родині загиблого фоторепортера Макса Левіна, який був підло убитий окупантами в Київській області. За життя він зробив вагомий внесок у те, щоб всі бачили та знали, що відбувається в нашій країні", - зазначив президент України.
Нагадаємо, що фоторепортер Макс Левін був убитий на півночі Київської області. Його тіло знайшли на території села Гута Межигірська Вишгородського району.
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