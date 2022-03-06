Зеленський присвоїв українським містам спеціальне звання Місто-герой

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Місто-герой кільком українським містам. Серед них: Харків, Чернігів, Маріуполь та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Наші герої - Міста-герої. Я вирішив відзначити спеціальним званням, як це вже колись було, коли перемогли іншу навалу, але схожу, дуже схожу",- сказав Зеленський.

Глава держави додав, що містами-героями стануть:

Харків;

Чернігів;

Маріуполь;

Херсон;

Гостомель;

Волноваха.

Місто-герой - найвища відзнака, якою удостоєні чотири українські міста, які прославилися героїчною обороною під час Другої світової війни. Це звання присвоєно: