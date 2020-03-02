Зеленський може взяти участь у засіданні фракції "Слуга народу"

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Засідання фракції відбудеться завтра, 3 березня

Президент України Володимир Зеленський завтра, 3 березня, може взяти участь у засіданні фракції "Слуга народу" перед початком роботи Верховної ради. Про це РБК-Україна повідомило джерело в парламенті.

За його словами, Зеленського чекають на завтрашньому засіданні.

"Обов'язково завтра чекаємо президента. Засідання фракції планується зранку о 9:00", - повідомив співрозмовник.

За даними іншого джерела РБК-Україна, на засіданні фракції будуть обговорюватися кадрові питання Кабінету міністрів, а також інші питання порядку денного позачергового засідання Ради.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що на позачерговому засіданні Ради народні депутати піднімуть питання відсутності ефекту від реформ, які впроваджує Кабінет міністрів.

Сьогодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що в його можливій відставці "немає ніякої трагедії". Він також додав, що його не запрошували на засідання фракції "Слуга народу", на якому нібито повинні прийняти остаточне рішення про його відставку.