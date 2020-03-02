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У СН розповіли, які питання мають нардепи до звіту правоохоронців

Новини » Політика     02.03.2020 - 13:47
У СН розповіли, які питання мають нардепи до звіту правоохоронців
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Корнієнка, основні запитання будуть до роботи ГПУ та НАБУ

У фракції "Слуга народу" пояснили, які питання мають народні депутати до звіту правоохоронців. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами парламентаря, нардепам дуже важливо в середу провести розмову з очільниками правоохоронних органів.

"У першу чергу з очільником Генеральної прокуратури Рябошапкою у плані того, як відбувається реформа прокуратури. Чому велика системна реформа заважає поточній діяльності, заважає висувати підозри? Також непроста розмова з НАБУ, яке нам довго розповідало, що їм заважає відсутність політичної волі, потім заважала відсутність ВАКС. Знов таки роботи немає", - заявив Корнієнко.

За його словами, депутатів непокоїть відсутність результатів у питанні притягнення до відповідальності осіб, які підозрюються у скоєнні злочинів.

"Прийшла весна. Багато людей очікує посадок, які ми обіцяли в минулому році. Зрозуміло, що минулої весни ми просто не встигли це робити. Цієї весни це точно треба робити", - додав нардеп.

Нагадаємо, глава ВР Дмитро Разумков заявив, що народні депутати зможуть розглянути питання позачергового засідання Верховної ради за чотири години.

Як писало РБК-Україна, під час позачергового засідання 4 березня нардепи заслухають звіти силових і антикорупційних органів.

Так, президент України Володимир Зеленський 28 лютого скликав позачергове засідання Верховної ради на 4 березня. На порядку денному - питання Кабміну і звіт правоохоронців.

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