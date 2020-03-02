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Пристайко відреагував на чутки про відставку

Новини » Політика     02.03.2020 - 15:26
Пристайко відреагував на чутки про відставку
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко заявив, що в його відставці "немає ніякої трагедії"

Міністр іноземних справ України Вадим Пристайко вважає, що у його можливій відставці "немає ніякої трагедії". Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, його команда готова до відставки з Міністерства закордонних справ.

"Ми обіцяли служити народу України, ми були запрошені президентом Зеленським. Якщо в наших послугах більше немає необхідності, ми готові займатися чимось іншим - ніякої трагедії тут немає", - заявив Пристайко.

Він також додав, що його не запрошували на засідання фракції "Слуга народу", на якому нібито повинні прийняти остаточне рішення про його відставку. Водночас, за його словами, для цього достатньо телефонного дзвінка.

Крім того, Пристайко підкреслив, що зайняв пост міністра на умовах, що час від часу будуть розмови з президентом Володимиром Зеленським, чи продовжувати співпрацю далі чи ні.

Зазначимо, раніше деякі ЗМІ заявляли, що найближчим часом на посади міністрів можуть бути призначені нові люди, в тому числі очікуються перестановки в МЗС.

Нагадаємо, раніше Пристайко розповів про розбіжності в позиціях з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком з формування зовнішньої політики. За його словами, він забезпечує традиційний підхід до зовнішньої політики, в той час як Єрмак уособлює неортодоксальний підхід.

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