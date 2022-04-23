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Зеленський про застосування ядерної зброї: це може зробити лише загнана в кут людина

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Субота 23 квітня 2022 21:38
Зеленський про застосування ядерної зброї: це може зробити лише загнана в кут людина Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо ризику застосування ядерної зброї з боку Росії. За його словами, до такого вчинку може вдатися лише загнана в кут людина, яка втратила зв'язок з реальністю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського під час пресконференції.

"Я не вважаю що на сьогодні у світі адекватна людина може використати ядерну зброю. Її може використати людина не тоді, коли вона загнана в кут, а коли втратила зв'язок з реальністю. Зі здоровим глуздом. По іншому оцінити використання ядерної зброї - не можна. Тому, якщо керівництво не втратить зв'язок з реальністю і адекватність - вони не будуть використовувати ядерну зброю", - заявив президент.

Як відзначив Зеленський, ризик застосування ядерної зброї з боку Росії є, однак він не бажає вірити у такий сценарій.

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