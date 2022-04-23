ru ua
Сб, 23 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский о применении ядерного оружия: это может сделать лишь загнанный в угол человек

Новина українською →
Суббота 23 апреля 2022 21:38
Зеленский о применении ядерного оружия: это может сделать лишь загнанный в угол человек Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно риска применения ядерного оружия со стороны России. По его словам, к такому поступку может прибегнуть лишь загнанный в угол человек, потерявший связь с реальностью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского во время пресконференции.

"Я не считаю что на сегодня в мире адекватный человек может использовать ядерное оружие. Его может использовать человек не тогда, когда она загнана в угол, а когда потеряла связь с реальностью. Со здравым смыслом. По другому оценить использование ядерного оружия - нельзя. Поэтому, если руководство не потеряет связь с реальностью и адекватность - они не будут использовать ядерное оружие", - заявил президент.

Как отметил Зеленский, риск применения ядерного оружия со стороны России есть, однако он не желает верить в такой сценарий.

Война России против Украины длится пятьдесят девять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация Ядерное оружие
NEWS
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает