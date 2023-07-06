Зеленский прилетел в Чехию

Самолет с украинским президентом Владимиром Зеленским уже приземлился в одном из аэропортов Чехии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČT24.
Специальное правительство Чехии с президентом Украины приземлилось в Праге.
Český vládный speciál с ukrajinским prezidentом Зельским приstál в Praze. pic.twitter.com/iJG2PWZIMV — CT24 (@CT24zive) 6 июля 2023
Сегодня известно, что украинский президент прибыл на встречу с его чешским коллегой Петром Павелом.
Ukrajinского prezidentа Volodymyra Zelenského uvítal на Pražskom hrade prezident Petr Pavel. pic.twitter.com/jTI3cnE8IS - ČT24 (@CT24zive) 6 июля 2023
Встреча президентов
По данным чешского издания, после исполнения военным оркестром гимнов Украины и Чехии президенты прошли мимо Замковой стражи.
После этого главы государств уединились внутри замка, где проведут переговоры.
Сегодня, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софии.
Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.
После встречи Зеленского с премьером Болгарии в Софии была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины.
Кроме того, стало известно, что вскоре Зеленский прибудет в Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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