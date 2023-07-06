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Зеленский прилетел в Чехию

Фото: чешский президент Петр Павел и украинский президент Владимир Зеленский (twitter.com/CT24zive)
Автор: Карина Левицкая

Самолет с украинским президентом Владимиром Зеленским уже приземлился в одном из аэропортов Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČT24.

Специальное правительство Чехии с президентом Украины приземлилось в Праге.

Сегодня известно, что украинский президент прибыл на встречу с его чешским коллегой Петром Павелом.

Встреча президентов

По данным чешского издания, после исполнения военным оркестром гимнов Украины и Чехии президенты прошли мимо Замковой стражи.

После этого главы государств уединились внутри замка, где проведут переговоры.

Турне украинского президента

Сегодня, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софии.

Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

После встречи Зеленского с премьером Болгарии в Софии была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины.

Кроме того, стало известно, что вскоре Зеленский прибудет в Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Владимир ЗеленскийЧехия