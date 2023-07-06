Зеленський прилетів в Чехію

Спеціальний уряд Чехії з президентом України приземлився в Празі.

Нині відомо, що український президент прибув на зустріч з його чеським колегою Петром Павелом.

Зустріч президентів

За даними чеського видання, після виконання військовим оркестром гімнів України та Чехії президенти пройшли повз Замкову варту.

Після цього глави держав усамітнились всередині замку, де проведуть переговори.

Турне українського президента

Сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії.

Глава держави провів переговори з премʼєр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками та журналістами.

Після зустрічі Зеленського з прем’єром Болгарії в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Крім того, стало відомо, що незабаром Зеленський прибуде до Туреччини для зустрічі із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

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