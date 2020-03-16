Зеленський наказав заборонити роботу метрополітенів

Президент України Володимир Зеленський наказав Міністерству інфраструктури України заборонити роботу метрополітенів. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, передає РБК-Україна.

Заборонити роботу метрополітену Зеленський закликає з 00:00 18 березня. При цьому президент зазначив, що міські перевезення можуть здійснюватися в маршрутних таксі і до 20 осіб в тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

"Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі: до 10 осіб – у маршрутних таксі й таксі і до 20 осіб – у тролейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - заявив Зеленский.

Також президент дав розпорядження обмежити міжміські та міжобласні залізничні, авіа та автобусні перевезення.

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликає в областях, де були підтверджені випадки коронавірусу - у Чернівецькій та Житомирській - запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня.

В Офісі президента сьогодні було засідання з представниками Кабінету міністрів стосовно заходів щодо протидії пандемії коронавірусу в Україні. Так, співрозмовник видання підтвердив, що засідання стосується поширенню коронавірусу.

16 березня в Україні посилили заходи карантину. А завтра парламентарії на позачерговому засіданні мають намір схвалити ряд ініціатив для протидії коронавірусу.