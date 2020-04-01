Зеленський пригрозив жорсткими діями у відповідь на ухилення від обсервації

Ухилення від проходження обов'язкової обсервації після повернення в Україну з-за кордону буде жорстко каратися. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, глава держави відреагував на випадки, коли евакуйовані з-за кордону українці ухилилися від проходження обов'язкової обсервації. Мова йде про нещодавню втечу громадян з аеропорту "Бориспіль" та готелю "Козацький",

"А тим громадянам, які ламають двері аеропорту, я можу сказати лише одне, держава не дозволить вам бути егоїстами. Якщо хтось не розуміє, що створює потенційний ризик для оточення, якщо комусь байдуже, то саме держава буде захищати здоров'я мільйонів громадян. Не умовляннями та рекомендаціями, а жорсткими діями", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні у МВС розповіли, що з київського готелю "Козацький", де проходять обсервацію евакуйовані з-за кордону українці, втекли декілька десятків осіб. Зараз правоохоронці встановлюють кількість втікачів та розшукують їх.

Крім того, у неділю, 29 березня, евакуйовані з В'єтнаму українці втекли з аеропорту "Бориспіль", щоб не проходити обов'язкову 14-денну обсервацію. Обов'язкова обсервація була головною умовою повернення громадян в Україну.