Без обсервації повернення в Україну буде неможливим, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Всі громадяни, які повертаються з-за кордону, зобов'язані пройти 14-денну обсервацію

Повернення українців з-за кордону без проходження обов'язкової обсервації впродовж 2 тижнів буде неможливим через загрозу поширення коронавірусу. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави держави, зараз влада працює над забезпеченням українців місцями для проходження обов'язкової 14-денної обсервації після повернення з-за кордону.

"Ми працюємо над тим, щоб забезпечити місця для обов'язкової обсервації українців, які повертаються з-за кордону. Без неї повернення до України буде неможливим", - заявив Зеленський.

Дорогі українці! До Києва прибув черговий вантаж із Китаю – це кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тисяч експрес-тестів, а також 40 тисяч пар захисних окулярів. Крім цього, окремою доставкою до України вже прибули 100 тисяч ПЛР-тестів. Підкреслю, цей і всі попередні вантажі рівномірно розподіляються та відправляються до кожного регіону України. Також сьогодні відбулося засідання уряду, на якому ухвалено декілька важливих рішень. Дякую за підтримку ініціативи про щомісячну доплату в розмірі 500 гривень людям, старшим 80 років. Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане хоч трішечки легше. Крім того, хочу відзначити рішення про виплату в цьому місяці 1 тисячі гривень тим громадянам, які мають пенсію менше 5 тисяч, а також певним вразливим категоріям населення. Важливою є й запланована на 1 травня 2020 року індексація пенсій. Усі ці ініціативи потребують ухвалення змін до Державного бюджету України. Переконаний, що народні депутати найближчими днями проголосують за ці зміни та не заберуть у людей таку важливу підтримку. Зберігаймо спокій та холодну голову. Залишаймося вдома! Пляжі ніхто не вкраде й пісок вагонами не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки – почекають. Ми – українці. Ми вистоїмо. І обов’язково відзначимо нашу спільну перемогу на площах, у парках, на пікніках і пляжах. Але цієї перемоги треба дочекатися. Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 1 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з готелю "Козацький" втекли десятки людей, які повинні були пройти обов'язкову 14-денну обсервацію після повернення з Балі. Зараз правоохоронці встановлюють точну кількість втікачів. Порушникам загрожує 17 тисяч гривень штрафу.

Як писало РБК-Україна, українцям на обсервації будуть робити ПЛР-тести на коронавірус. Перевіряти громадян будуть на п'ятий-шостий день обсервації. Якщо результати покажуть негативний результат, їх відпустять на самоізоляцію додому.