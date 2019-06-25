ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Маркарова повідомила про активні переговори з МВФ по новій програмі

Новини » Економіка    25.06.2019 - 01:27
Маркарова повідомила про активні переговори з МВФ по новій програмі
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Передбачається, що нова програма МВФ триватиме три роки

Україна "веде дуже активні дискусії" з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової кредитної програми, оскільки країна готується до позачергових загальних виборів. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю Bloomberg.

Наголошується, що в кінці 2018 року МВФ погодився надати кредит у розмірі 3,9 млрд. доларів. Однак допомога поки припинена, поки не сформується новий уряд. За словами Маркарової, нова програма МВФ триватиме три роки.

"Цю програму, яка у нас є зараз, ми розробили програму порушення, щоб охопити Україну допомогою двох виборів. У певному сенсі, ця програма зробила те, що повинна була зробити", - сказала Маркарова.

Вона зазначила, що враховуючи те, що інвестори зацікавлені у внутрішніх облігаціях України, уряд, ймовірно, не буде продавати більше боргів на міжнародних ринках в 2019 році.

"В цьому місяці було продано 1 млрд євро боргів. Ми вже бачимо, що перевищуємо бюджетні прогнози щодо фінансування за рахунок місцевих позик ", - зазначила Маркарова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Берліні з великим та середнім бізнесом Німеччини заявив про початок підготовки нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) в липні.

Раніше повідомлялося, що МВФ буде обговорювати питання про формат співпраці з Україною після проведення в країні парламентських виборів.

НБУ прогнозує курсову корекцію в разі припинення співпраці з МВФ МВФ обговорить питання про нову програму з Україною після виборів
Новини України МВФОксана Маркарова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся