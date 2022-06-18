ru ua
Сб, 18 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росіяни б'ють по Миколаєву та області: за добу 22 поранених

Новость на русском →
Миколаїв, Субота 18 червня 2022 12:27
Росіяни б'ють по Миколаєву та області: за добу 22 поранених Фото: через обстріли Миколаєва та області поранені ще 22 людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв та область. За минулу добу внаслідок ворожих атак поранення отримали 22 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

За її словами, під обстрілами опинилися місто Миколаїв і громади Баштанського та Миколаївського районів.

Зокрема, піддалися атакам Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська громади.

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 22 людини. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала Замазєєва.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 284 громадяни, що постраждали від атак окупантів на область, а ще 109 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, через що поранення отримали 20 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Миколаївська область
NEWS
Данілов спростував заяви про "1000 загиблих": ці діячі не мають доступу до такої інформації
Данілов спростував заяви про "1000 загиблих": ці діячі не мають доступу до такої інформації
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону