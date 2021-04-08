Зеленський приїхав на Донбас. Відвідає передові позиції

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас. Він відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим "тиші".

Зеленський планує поспілкуватися з українськими військовими, які несуть службу на передовій.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, на Донбасі загострилась ситуація після загибелі чотирьох українських військових вкінці березня. З початку 2021 року на Донбасі загинули 23 військових, десять з них - у період з 26 березня.

Секретар РНБО заявив, що загострення на Донбасі на сьогодні залежить виключно від президента Росії Володимира Путіна. Україна не має наміру загострювати конфлікт, оскільки цінує життя своїх військових, повідомив Олексій Данілов.