Зеленський приїхав на Донбас. Відвідає передові позиції
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас. Він відвідає передові позиції, де останнім часом систематично порушується режим "тиші".
Зеленський планує поспілкуватися з українськими військовими, які несуть службу на передовій.
"Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Донбас", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, на Донбасі загострилась ситуація після загибелі чотирьох українських військових вкінці березня. З початку 2021 року на Донбасі загинули 23 військових, десять з них - у період з 26 березня.
Секретар РНБО заявив, що загострення на Донбасі на сьогодні залежить виключно від президента Росії Володимира Путіна. Україна не має наміру загострювати конфлікт, оскільки цінує життя своїх військових, повідомив Олексій Данілов.
Нагадаємо, у Путіна заявили про повний розрив відносин Росії і України. Кажуть, що шкодують.
Детальніше про ситуацію читайте у матеріалі РБК-Україна "Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну".