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Зеленський та Дуда на зустрічі обговорять погрози з боку РФ

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Польща, Вівторок 18 січня 2022 13:27
Зеленський та Дуда на зустрічі обговорять погрози з боку РФ Фото: президент України Володимир Зеленський та голова Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда проведуть зустріч. Вони обговорять ситуацію з безпекою, а зокрема, загрози, що походять від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч заявив, що ситуація з безпекою стане предметом розмови Зеленського та Дуди на зустрічі, що відбудеться 20-21 січня у польському місті Вісла.

Попередня зустріч президентів України та Польщі відбулася 20 грудня 2021 року на заході України у місті Гута. Тоді вона пройшла у форматі Люблінського трикутника - за участю президента Литви Гітанаса Науседи.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен прибуде з візитом до Києва. Він буде в Україні вже завтра.

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Анджей Дуда
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