Зеленський та Дуда на зустрічі обговорять погрози з боку РФ

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда проведуть зустріч . Вони обговорять ситуацію з безпекою, а зокрема, загрози, що походять від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч заявив, що ситуація з безпекою стане предметом розмови Зеленського та Дуди на зустрічі, що відбудеться 20-21 січня у польському місті Вісла.

Попередня зустріч президентів України та Польщі відбулася 20 грудня 2021 року на заході України у місті Гута. Тоді вона пройшла у форматі Люблінського трикутника - за участю президента Литви Гітанаса Науседи.