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Зеленський прибув у Туреччину: що заплановано в ході візиту

Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит в Туреччину. У нього запланована зустріч зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Під співголовуванням президентів двох держав буде проведено дев’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

В ході візиту також заплановано підписання низки двосторонніх документів.

(новина доповнюється)

РБК-Україна писало, що 10 квітня президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину.

Однак за день до його бачить президент РФ Володимир Путін зателефонував своєму турецькому колезі Реджепу Тайіпу Ердогану. Обговорили, зокрема, угоду Монтре і ситуацію в Чорному морі.

Нагадаємо, в Туреччині також заявили, що Сполучені Штати проінформували їх, що два військові кораблі пройдуть через турецькі протоки і будуть розміщені в Чорному морі до 4 травня.

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Новини України Володимир ЗеленськийТурция
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