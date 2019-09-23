Зеленський прибув в США на Генасамблею ООН

Президент України Водолимир Зеленський прибув із робочим візитом до США для участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Планується, що Зеленський виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, у рамках візиту Зеленський зустрінеться з лідерами української громади Сполучених Штатів Америки, а також з представниками американських ділових кіл.

Раніше повідомлялося, що представник Білого дому підтвердив інформацію про те, що зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським запланована на 25 вересня.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський з робочим візитом відвідає Сполучені Штати Америки з 23 по 26 вересня.