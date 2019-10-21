Зеленський прибув у Японію

Президент України Володимир Зеленський прибув до Японії. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначається, Зеленський прибув до країни з робочим візитом. Зокрема, український президенти візьме участь у церемонії інтронізації (зведення на престол) імператора Японії Нарухіто.

Фото: Володимир та Олена Зеленські прибули до Японії (facebook.com/president.gov.ua)

Зеленський проведе зустріч з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, керівниками обох палат місцевого парламенту, членами японської парламентської асоціації дружби з Україною, керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку та Японської асоціації нової економіки, представниками японського бізнесу.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський був у Латвії. Там він зустрівся з президентом Латвії Егілсом Левітсом. Після зустрічі Латвія на всіх майданчиках виступала проти проекту "Північний потік - 2".

Крім того, раніше Зеленський у понеділок, 23 вересня, здійснив візит у Сполучені Штати Америки для участі в Генеральній асамблеї ООН. Там він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Після цієї зустрічі у США опублікували стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського після перемоги партія "Слуга народу" на парламентських виборах в Україні.

В результаті цього, почалось розслідування можливого тиску Трампа на Зеленського, а в США оголосили про початок процедури імпічмента Трампа.