До гасіння пожежі в Луганській області залучили 444 військових

Фото: пожежа в Луганській області (facebook.com/pressjfo)

До гасіння пожежі також задіяно близько 60 одиниць техніки

У Луганській області триває масштабна лісова пожежа, яка має три осередки. У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) запевняють, що ситуація на передовій повністю контрольована.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Наразі до гасіння пожежі залучено 444 військових, задіяно близько 60 одиниць техніки, серед якої навіть безпілотні літальні апарати.

Військові лікарсько-сестринські бригади надають допомогу постраждалому місцевому населенню. Екіпажі санітарних автомобілів та 8 армійських вертольотів Мі-8 також залучені для ліквідації пожежі та її наслідків.

Фото: пожежа в Луганській області (facebook.com/pressjfo)

Разом з тим, у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнили, що осередки пожежі знаходяться поблизу с. Смолянинове (квартали 136, 15, 16, 17, 20, 24), с. Капітанове (квартали 74, 84, 80, 78) та с. Воронове (квартали 24, 25, 26, 31, 32, 33).

В результаті пожежі в с. Смолянинове 23 житлових будинки знищено, пошкоджено 36 житлових будинків та знищено 80 дачних будинків кооперативу "Вовче озеро".

Нагадаємо, в Луганській області спалахнули лісові пожежі. Сильний вітер переніс вогонь на населені пункти. В результаті цього вже є жертви та постраждалі.

Зазначимо, бойовики відмовилися надати режим "тиші" через пожежу під Сєвєродонецьком.

РБК-Україна писало, що до ліквідації пожежі залучили понад 1000 працівників системи МВС та авіацію.