Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В ОП повідомили, що Зеленський має зустрітись з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжабетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади. Зокрема, він візьме участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору, а також інших заходах.

Зазначимо, вчора президент відбув з офіційним візитом до столиці Канади Торонто.

Як раніше РБК-Україна повідомляло, 2 липня президент України Володимир Зеленський у Канаді проведе зустріч з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, в ході якої обговорять шляхи поглиблення економічного партнерства, а також створення робочих місць для середнього класу у двох країнах.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомляв, що Володимира Зеленського запросили відвідати Канаду 2 липня.