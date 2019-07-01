Зеленський відбув з візитом до Канади

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Канаді Зеленський пробуде з 1 по 3 липня

Президент України Володимир Зеленський відбув з офіційним візитом до столиці Канади Торонто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу глави держави.

Як повідомляється, в Канаді Зеленський пробуде з 1 по 3 липня.

Під час візиту Володимир Зеленський проведе ряд зустрічей з главою уряду Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Христей Фріланд, членами парламенту Канади і делегатами ділових кіл. Також у глави держави запланована зустріч з українською діаспорою в Канаді.

Також у ході візиту президент України відвідає Міжнародну конференцію по підтримці реформ в Україні.

Як раніше РБК-Україна повідомляло, 2 липня президент України Володимир Зеленський у Канаді проведе зустріч з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, в ході якої обговорять шляхи поглиблення економічного партнерства, а також створення робочих місць для середнього класу у двох країнах.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомляв, що Володимира Зеленського запросили відвідати Канаду 2 липня.

Крім того, Комітет парламенту з закордонних справ проголосував за те, щоб звернутися до президента України Володимиру Зеленському з проханням зустрітися з українською делегацією в ПАРЄ.