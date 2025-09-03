RU

Зеленский прибыл с визитом в Данию

Фото: Владимир Зеленский и Метте Фредериксен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 сентября, прибыл в Данию, где проведет ряд встреч и переговоров с различными делегациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.DK.

По информации издания, самолет Зеленского приземлился в аэропорту Копенгагена Каструп. После посадки глава государства пересел в вертолет вооруженных сил Дании и направился на встречу с представителями стран Северной Европы.

Сообщается, что саммит пройдет в резиденции премьер-министра страны Метте Фредериксен, расположенной севернее Копенгагена.

Президент Украины также уже встретился с премьер-министром Дании. По данным СМИ, на встречу вместе с Зеленским прибыла и значительная часть его команды.

По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, глава государства в Дании сегодня проведет переговоры с лидерами формата NB8 (Nordic-Baltic 8).

 

Визит Зеленского в Европу

Напомним, ранее ранее Financial Times сообщило, что лидеры ряда европейских стран встретятся в Париже в четверг, 4 сентября, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. Среди них - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие.

Впоследствии стало известно, что президент Украины встретится с европейскими лидерами в четверг, 4 сентября, в Париже.

Кроме того, сегодня утром, 3 сентября, Зеленский сообщил, что в ближайшие часы посетит Данию, где пройдет саммит "Украина - государства Северной Европы и Балтии".

"Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером - двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия. Готовим также формат "Коалиции желающих" и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США", - подчеркнул президент Украины.

