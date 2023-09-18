Зеленский прибыл в США и раскрыл планы визита

Он рассказал, что сразу из аэропорта поехал к украинским защитникам, которые проходят в США реабилитацию и лечение.

"Далее - важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены весомые двусторонние встречи", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, ключевой принцип всех базовых международных документов, в том числе Устава ООН, - территориальная целостность государства. И сейчас этому документу необходимо вернуть полную силу, которую разрушило российское вторжение, и увеличить возможности Организации останавливать агрессию и предотвращать ее.

"В Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США (Джо Байденом - ред.), с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством. Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общиной. Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость", - добавил президент.

Зеленский уже в Нью-Йорке

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что они с президентом и командой прибыли в Нью-Йорк.

Он также анонсировал четкую пропозицию для членов ООН от Украины.

Визит Зеленского в США

Напомним, о визите президента Украины Владимира Зеленского в США стало официально известно на прошлой неделе. Тогда это подтвердили в Белом доме и анонсировали встречу главы украинского государства с президентом Джо Байденом.

По данным СМИ, это не единственный лидер, с которым проведет переговоры Зеленский во время своего визита в США. Также ожидается и встреча с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

Более детально о том, чего ожидать от визита президента Украины в США, - в материале РБК-Украина.