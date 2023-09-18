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Зеленский прибыл в США и раскрыл планы визита

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/FirstLadyOfUkraine)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 сентября, прибыл в США с рабочим визитом. Он планирует участвовать в ряде мероприятий ООН и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Он рассказал, что сразу из аэропорта поехал к украинским защитникам, которые проходят в США реабилитацию и лечение. 

"Далее - важные и насыщенные дни. Генеральная Ассамблея ООН, Саммит целей устойчивого развития, Совет Безопасности. Уже намечены весомые двусторонние встречи", - отметил глава государства. 

По словам Зеленского, ключевой принцип всех базовых международных документов, в том числе Устава ООН, - территориальная целостность государства. И сейчас этому документу необходимо вернуть полную силу, которую разрушило российское вторжение, и увеличить возможности Организации останавливать агрессию и предотвращать ее. 

"В Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США (Джо Байденом - ред.), с лидерами палат и партий Конгресса, с военным руководством. Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общиной. Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость", - добавил президент. 

Зеленский уже в Нью-Йорке

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что они с президентом и командой прибыли в Нью-Йорк. 

Он также анонсировал четкую пропозицию для членов ООН от Украины.

Визит Зеленского в США

Напомним, о визите президента Украины Владимира Зеленского в США стало официально известно на прошлой неделе. Тогда это подтвердили в Белом доме и анонсировали встречу главы украинского государства с президентом Джо Байденом. 

По данным СМИ, это не единственный лидер, с которым проведет переговоры Зеленский во время своего визита в США. Также ожидается и встреча с президентом Бразилии Лулой да Силвой. 

Более детально о том, чего ожидать от визита президента Украины в США, - в материале РБК-Украина

 

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Владимир ЗеленскийООНСоединенные Штаты АмерикиВашингтон