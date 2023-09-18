Зеленський прибув до США і розкрив плани візиту

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 вересня, прибув до США з робочим візитом. Він планує брати участь у низці заходів ООН і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
Він розповів, що одразу з аеропорту поїхав до українських захисників, які проходять у США реабілітацію та лікування.
"Далі - важливі та насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, ключовим принципом усіх базових міжнародних документів, у тому числі Статуту ООН, є територіальна цілісність держави. І зараз цьому документу необхідно повернути повну силу, яку зруйнувало російське вторгнення, та збільшити можливості Організації зупиняти агресію та запобігати її.
"У Вашингтоні заплановані переговори з президентом США (Джо Байденом - ред.), з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом. Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Дякую за лідерство США у підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність", - додав президент.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що вони з президентом та командою прибули до Нью-Йорка.
Він також анонсував чітке пропозицію для членів ООН від України.
Нагадаємо, про візит президента України Володимира Зеленського до США стало офіційно відомо минулого тижня. Тоді це підтвердили у Білому домі та анонсували зустріч глави української держави з президентом Джо Байденом.
За даними ЗМІ, це не єдиний лідер, з яким проведе переговори Зеленський під час свого візиту до США. Також очікується і зустріч з президентом Бразилії Лулою да Сілвою.
Більш детально про те, на що чекати від візиту президента України до США, - у матеріалі РБК-Україна.
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