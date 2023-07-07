Зеленский прибыл в Словакию

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 июля, прибыл с рабочим визитом в Словакию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Словакии Зузану Чапутову в Twitter.
"Добро пожаловать в Словакию", - написала президент, прикрепив фотографию с главой украинского государства.
Напомним, последние несколько дней президент Украины Владимир Зеленский посещает страны Европы. Он уже был в Болгарии, где успел провести переговоры с премьер-министром Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым.
Также глава украинского государства приезжал и в Чехию, где в Праге провел переговоры с президентом Петром Павелом.
При этом президент еще планирует посетить Турцию, где он встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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