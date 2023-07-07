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Зеленський прибув до Словаччини

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 липня, прибув з робочим візитом до Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Словаччини Зузану Чапутову у Twitter.

"Ласкаво просимо до Словаччини", - написала президент, прикріпивши фотографію з главою української держави.

Турне Зеленського

Нагадаємо, останні кілька днів президент України Володимир Зеленський відвідує країни Європи. Він уже був у Болгарії, де встиг провести переговори з прем'єр-міністром Ніколаєм Денковим та президентом Руменом Радєвим.

Також глава української держави приїжджав і до Чехії, де у Празі провів переговори з президентом Петром Павелом.

При цьому президент ще планує відвідати Туреччину, де він зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

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Володимир Зеленський