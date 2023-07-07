Зеленський прибув до Словаччини

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 липня, прибув з робочим візитом до Словаччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Словаччини Зузану Чапутову у Twitter.
"Ласкаво просимо до Словаччини", - написала президент, прикріпивши фотографію з главою української держави.
Welcome to #Slovakia / Добро пожалувати до Словаччини, @ZelenskyyUa . pic.twitter.com/ASDRKGyM8a - Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) July 7, 2023
Нагадаємо, останні кілька днів президент України Володимир Зеленський відвідує країни Європи. Він уже був у Болгарії, де встиг провести переговори з прем'єр-міністром Ніколаєм Денковим та президентом Руменом Радєвим.
Також глава української держави приїжджав і до Чехії, де у Празі провів переговори з президентом Петром Павелом.
При цьому президент ще планує відвідати Туреччину, де він зустрінеться з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
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